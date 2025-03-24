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СК завершил расследование дела об отравлении четырех детей дихлофосом под Красноярском

СК: расследование дела об отравлении детей дихлофосом под Красноярском завершено
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СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели четырех детей в Красноярском крае в результате отравления дихлофосом. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого управления ведомства.

По данным следствия, отец детей пренебрег изучением информации о способе применения инсектицидного средства и соблюдением мер предосторожности. В результате мужчина превысил норму расхода дихлофоса, из-за чего его компоненты попали на пищевые продукты и кухонную посуду.

В СК добавили, что после этого отец детей не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах и допустил детей в помещение, где производилась обработка. Впоследствии компоненты инсектицидного средства попали в организм детей, что привело к их отравлению.

«Отец погибших детей обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности четырем лицам)», — говорится в сообщении.

Инцидент с отравлением произошел 21 сентября 2024 года в поселке Красная Сопка. Из членов семьи выжили только отец и мать, которая в тот момент находилась на девятом месяце беременности.

Сначала предполагалось, что дети могли случайно добавить сыпучие пестициды, которые нашли в доме, в еду вместо соли. Отец находится под подпиской о невыезде. В январе семья лишилась младенца, которого недавно родила мать семьи.

Ранее Минздрав назвал точную причину гибели детей в Красной Сопке.

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