В Нидерландах может полностью остановиться движение по железной дороге

NU: забастовка может привести к полной остановке железной дороги в Нидерландах

Общенациональная забастовка работников может привести к полной остановке железной дороги в Нидерландах. Об этом сообщает NU.nl со ссылкой на Федерацию нидерландских профсоюзов (FNV).

Уточняется, что забастовка пройдет в центральных регионах страны, где расположены основные узлы и пути, поэтому прекращение их обслуживания может остановить движение поездов по всей стране. Кроме того, в Утрехте, где находится центр управления движением поездов, пройдут основные мероприятия, связанные с забастовкой работников Нидерландской железнодорожной компании (NS).

Железнодорожные профсоюзы Нидерландов требуют повышения заработной платы в связи с ростом инфляции — предложенная NS индексация в 2,55% не устраивает железнодорожников. В FNV также заявили, что крайний срок исполнения их требований — в 18.00 мск.

При этом участники запланированной забастовки заверили, что мероприятие не затронет движение поездов по международным маршрутам.

До этого итальянские железнодорожники начали забастовку по призыву крупнейших профсоюзов отрасли.

Среди основных требований профсоюзов значатся: продление действия национального коллективного договора и создание более достойных условий труда. Кроме того, они осудили нехватку персонала и увеличение рабочей нагрузки.

Ранее улицы Мадрида завалило мусором из-за забастовки коммунальщиков.