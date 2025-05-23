В Италии началась забастовка железнодорожников

Итальянские железнодорожники проводят забастовку по призыву крупнейших профсоюзов отрасли. Об этом сообщает РИА Новости.

Десятки поездов были отменены из-за стачки. Также наблюдаются значительные опоздания. По информации онлайн-табло вокзала «Термини» в Риме, задержки в движении некоторых пригородных поездов составляют 1 час 40 минут.

Государственная железнодорожная компания FS Italiane объявила список гарантированных поездов. В него вошли скоростные экспрессы на важнейших направлениях и поезда международного следования.

Законодательство о забастовках обязывает работников отрасли обеспечить движение в «гарантированные» интервалы. Они продлятся в утренние и вечерние трехчасовые промежутки.

Среди основных требований профсоюзов значатся: продление действия национального коллективного договора и создание более достойных условий труда. Кроме того, они осудили нехватку персонала и увеличение рабочей нагрузки.

19 мая более ста рейсов авиакомпании Finnair отменили из-за забастовки, была временно приостановлена работа в аэропорту Хельсинки-Вантаа. В результате акции пострадали около 14 тысяч пассажиров.

Ранее улицы Мадрида завалило мусором из-за забастовки коммунальщиков.