На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Италии началась забастовка железнодорожников

РИА: итальянские железнодорожники проводят забастовку
close
Tony Gentile/Reuters

Итальянские железнодорожники проводят забастовку по призыву крупнейших профсоюзов отрасли. Об этом сообщает РИА Новости.

Десятки поездов были отменены из-за стачки. Также наблюдаются значительные опоздания. По информации онлайн-табло вокзала «Термини» в Риме, задержки в движении некоторых пригородных поездов составляют 1 час 40 минут.

Государственная железнодорожная компания FS Italiane объявила список гарантированных поездов. В него вошли скоростные экспрессы на важнейших направлениях и поезда международного следования.

Законодательство о забастовках обязывает работников отрасли обеспечить движение в «гарантированные» интервалы. Они продлятся в утренние и вечерние трехчасовые промежутки.

Среди основных требований профсоюзов значатся: продление действия национального коллективного договора и создание более достойных условий труда. Кроме того, они осудили нехватку персонала и увеличение рабочей нагрузки.

19 мая более ста рейсов авиакомпании Finnair отменили из-за забастовки, была временно приостановлена работа в аэропорту Хельсинки-Вантаа. В результате акции пострадали около 14 тысяч пассажиров.

Ранее улицы Мадрида завалило мусором из-за забастовки коммунальщиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами