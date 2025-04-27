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Улицы Мадрида завалило мусором из-за забастовки коммунальщиков

El Mundo: на улицах Мадрида копится мусор из-за забастовки коммунальщиков
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Depositphotos

На улицах Мадрида шестой день копится мусор из-за забастовки коммунальщиков. Об этом пишет El Mundo.

Как сообщает газета, неприятный запах и полные мусорные баки в центре испанской столицы и туристических местах выбивают из колеи туристов и прохожих. 25 апреля в происходящее вмешался городской совет, наложил на субподрядчиков штраф в размере €1,6 млн за неоказание минимальных услуг и призвал власти и профсоюзы работников службы по вывозу отходов прийти к соглашению.

В середине апреля забастовка мусорщиков в Бирмингеме вынудила власти Великобритании обратиться за помощью к военным. Для этого британский вице-премьер Анджела Рэйнер распорядилась привлечь экспертов армии для решения проблемы с уборкой мусора. Небольшое количество военнослужащих, которые обладают опытом оперативного планирования, начали оказывать материально-техническую поддержку властям Бирмингема для преодоления мусорного кризиса.

Ранее крысы наводнили второй по численности населения город Британии.

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