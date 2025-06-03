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Общество
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Крымчанина обвинили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами

Прокуратура: житель Симферополя предстанет перед судом за сотрудничество с СБУ
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура Крыма передала в суд уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Симферополя, которого обвиняют в тайном сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, осенью 2022 года мужчина через мессенджер вышел на связь с сотрудником Службы безопасности Украины и выразил готовность помогать в деятельности, направленной против интересов России.

В марте 2024 года фигурант выполнил задание, собрав данные об оборонительных объектах в одном из поселков Ялтинского округа. Эти сведения он передал через мессенджер иностранной стороне.

Незаконную деятельность крымчанина выявили и остановили сотрудники крымского управления ФСБ. Теперь его судьбу решит суд.

Накануне сотрудники Управления внутренних дел российской администрации Харьковской области задержали жителя Купянского района по подозрению в сотрудничестве с украинскими силовиками. По данным оперативников, мужчина в январе–марте 2025 года передавал через мессенджер Telegram координаты объектов на подконтрольной России территории. Как считают в УВД, эти данные использовали для ударов по критической инфраструктуре, гуманитарным пунктам и транспорту с грузами.

Ранее ФСБ обнародовала кадры допроса задержанного за шпионаж жителя ЛНР.

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