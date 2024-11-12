В Петербурге задержали диверсанта, который пытался поджечь авиатехнику

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали 20-летнего мужчину, который планировал поджечь авиатехнику на местном оборонном предприятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что диверсант работал курьером. Он решил подзаработать, для чего связался с украинской спецслужбой и предложил за денежное вознаграждение совершить диверсию на объектах военно-промышленного комплекса РФ. В итоге петербуржец получил задание поджечь авиатехнику на оборонном предприятии.

Кроме того, молодой человек хотел привлечь знакомых к совершению поджога. В отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям — 281 («Диверсия») и 281.1 («Склонение к преступлению») Уголовного кодекса России.

Утром 12 ноября сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 29-летнего жителя Севастополя, который, по версии силовиков, пытался устроить теракт на железной дороге.

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