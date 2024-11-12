Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали диверсанта, который пытался поджечь авиатехнику

В Петербурге задержали планировавшего поджечь авиатехнику по заданию Киева

close
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали 20-летнего мужчину, который планировал поджечь авиатехнику на местном оборонном предприятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что диверсант работал курьером. Он решил подзаработать, для чего связался с украинской спецслужбой и предложил за денежное вознаграждение совершить диверсию на объектах военно-промышленного комплекса РФ. В итоге петербуржец получил задание поджечь авиатехнику на оборонном предприятии.

Кроме того, молодой человек хотел привлечь знакомых к совершению поджога. В отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям — 281 («Диверсия») и 281.1 («Склонение к преступлению») Уголовного кодекса России.

Утром 12 ноября сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 29-летнего жителя Севастополя, который, по версии силовиков, пытался устроить теракт на железной дороге.

Ранее сообщалось, что в Орле суд приговорил подростка к тюремному сроку за поджог релейного шкафа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами