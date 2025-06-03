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В Петербурге фитнес-клуб обманул клиентов на миллионы рублей

Mash: фитнес-клуб в Петербурге обманул клиентов на миллионы рублей после закрытия
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Depositphotos

Фитнес-клуб Happy Fitness в Петербурге обманул клиентов на миллионы рублей после закрытия, утверждает Telegram-канал Mash на Мойке со ссылкой на клиентов заведения.

Сообщается, что клуб был внезапно закрыт в субботу 31 мая — сотрудникам о закрытии и ликвидации сообщили вечером. Несмотря на это, до конца рабочего дня активно продавались абонементы на посещение зала, отмечают журналисты.

«Буквально за ночь из спортзала вывезли тренажеры и провели демонтаж. Директор клуба Анжелика Король до последнего уверяла тренеров и персонал, что аренда клуба оплачена до декабря 2025 года (хотя слухи о закрытии ходили). Сама хозяйка уже выставила инвентарь на продажу — цена от 180К до 350К рублей», — сообщает канал со ссылкой на работников зала и клиентов.

Клиенты добавили, что вся стоимость годового абонемента привязана к первому месяцу, остальные же, по договору, идут в подарок. Сайт клуба сейчас недоступен, директор и владельцы клуба на телефоны не отвечают.

Журналисты утверждают, что аналогичный случай произошел пять лет назад, когда отец собственницы, Сергей Измаков, владелец клуба Happy Fitness Premium также внезапно закрыл заведение.

В апреле в фитнес-клубе «Комета» в торговом центре «Коламбус» у станции метро Пражская в Москве полиция провела массовую проверку документов. Сотрудники заведения сказали, что, «скорее всего, это облава на мигрантов».

Ранее стало известно, что россияне стали реже посещать фитнес-клубы.

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