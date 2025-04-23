Полиция проводит массовую проверку документов в фитнес-клубе на юге Москвы

В фитнес-клубе «Комета» в торговом центре «Коламбус» на Пражской улице полиция проводит массовую проверку документов. Посетителей мужского пола не выпускают из заведения до окончания рейда. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам свидетелей, сотрудники правоохранительных органов проверяют документы и учетные записи на «Госуслугах» у всех мужчин в зале. Выход из клуба временно заблокирован. Персонал фитнес-центра подтвердил факт проверки, отметив, что предупреждения о рейде не поступало.

«Пришла полиция, сейчас проверяют документы. Скорее всего, это облава на мигрантов», — пояснили сотрудники клуба.

2 апреля ОМОН провел рейд в фитнес-клубе сети Spirit Fitness на Рязанском проспекте в Москве. Росгвардейцы ворвались в клуб сети Spirit Fitness на Рязанском проспекте. Омоновцы отпустили женщин, а всех мужчин положили лицом в пол. У мужчин проверили паспорта на наличие законного пребывания на территории РФ и отметки о прохождении военной службы.

По словам одного из очевидцев, бойцы ОМОН не применяли спецсредств, но следили, чтобы никто из посетителей фитнес-клуба не вел фото и видеосъемки.

Ранее полиция устроила облаву в московском клубе Mono.