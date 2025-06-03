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Москвичам пообещали возвращение жары

Синоптик Позднякова: жаркая погода вернется в Москву на этих выходных
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Жаркая погода вернется в Москву уже на предстоящих выходных. Об этом синоптик сообщила Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

По ее словам, температура воздуха в столице в ближайший уикенд прогреется до +30 градусов.

«Мы ожидаем, что жаркая погода, которая у нас была в мае, вернется уже на выходных», — сказала она.

При этом не ожидается каких-либо осадков — будет по-настоящему летняя погода, добавила специалист.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее рассказал, что в течение всей текущей недели в столичном регионе будет постепенно расти температура воздуха, и уже к будущему понедельнику перешагнет отметку в +30 °C. При этом грозовой фронт принесет в Москву и Подмосковье ливни и грозы. К четвергу и пятнице воздух прогреется до +25…+27 °C, а в выходные – до +27…+29 °C. По словам синоптика, это будет «подготовительным этапом» к предстоящему «прыжку» в жару на грядущей неделе.

Ранее юрист напомнил о правах сотрудников и особых условиях труда в жаркую погоду.

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