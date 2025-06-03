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Юрист напомнил о правах сотрудников и особых условиях труда в жаркую погоду

Юрист Виноградов: при 30-градусной жаре рабочий день могут сократить на 4 часа
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Depositphotos

В жаркую погоду работодатели обязаны соблюдать особые условия труда. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с RT.

Он отметил, что по Трудовому кодексу РФ работодатель должен обеспечить своим сотрудникам безопасные и комфортные условия, особенно в летний период. Если температура воздуха на рабочем месте превышает допустимую норму, руководству необходимо принять меры: установить кондиционеры или сократить рабочий день без уменьшения зарплаты.

Согласно санитарным нормам, при температуре +28,5°C рабочее время должно быть уменьшено на один час, при +29°C — на два часа, а при +30,5°C и выше — на четыре часа в день.

Виноградов добавил, что отказ соблюдать температурные нормы является нарушением трудового законодательства. В этом случае сотрудники могут обратиться к руководству с коллективной жалобой, указав конкретные нарушения. Юрист посоветовал сохранять копии таких обращений.

Для фиксации нарушений рекомендуются замеры температуры с помощью сертифицированных приборов, желательно с видеозаписью. Если работодатель игнорирует обращение, работник может пожаловаться в Государственную инспекцию труда, а при систематических нарушениях — в прокуратуру или обратиться в суд за компенсацией морального вреда.

Также Виноградов напомнил, что за подобные правонарушения предусмотрена административная ответственность: для организаций штрафы могут достигать 80 тысяч рублей, а при повторных нарушениях сумма может вырасти до 200 тысяч.

Ранее японские компании начали штрафовать за жару на рабочем месте.

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