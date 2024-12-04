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Суд наказал риелтора из Сургута, которая обманула клиентов на 33 млн рублей

В Сургуте вынесли приговор риелтору, обманом получившей от клиентов более 33 млн

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Асатур Есаянц/РИА «Новости»

В Сургуте осудили риелтора за обман десятков клиентов. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО.

Как установил суд, местная жительница занималась предпринимательской деятельностью в сфере недвижимости и с 2011 по 2020 год обманом получила более 33 млн рублей.

«Подсудимая, занимаясь предпринимательской деятельностью в сфере недвижимости, заключала с гражданами договоры займа, обманывая потерпевших о наличии у нее реальной возможности исполнения обязательств по выплате высоких процентов», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Также мошенница убеждала клиентов, что с ее помощью они могут получить субсидию на оформление в собственность жилья в рамках государственной программы. В итоге подсудимой назначили наказание в виде 5,5 года лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении причиненного им ущерба.

Ранее на Сахалине три мошенницы отобрали у пенсионерки квартиру.

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