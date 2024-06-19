В Москве раскрыли банду черных риелторов, незаконно получивших 60 квартир

В Москве правоохранительные органы пресекли деятельность банды черных риелторов, которые незаконно получили 60 квартир. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По информации ведомства, трое аферистов действовали с 2010 по 2024 год. Злоумышленники завладевали документами жильцов и незаконно изготавливали паспорта на их имена с фотографиями подконтрольных лиц. После этого они подготавливали бумаги от имени своих жертв и получали в пользование их имущество, которым позже распоряжались по своему усмотрению.

Таким путем мошенники получили более 60 квартир на сумму более 250 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали организаторов и соучастников преступной деятельности. Для проведения следственных действий в столичный СК доставили более 40 лиц, а также проведено более 40 обысков. Расследование продолжается.

Ранее в Москве полицейского, участвовавшего в схеме черных риелторов, отпустили из зала суда.