Россиянам объяснили, как не подхватить «зуд купальщика»

В России отмечается рост количества случаев выявления у жителей церкариозом или «зудом купальщика», который вызывают проникающие под кожу личинки паразитов при контакте с водой. Чтобы снизить риски заражения, купаться важно в проточных водоемах, не забывая и о других мерах предосторожности, отметила в беседе с 360.ru инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина.

При церкариозе в кожу человека внедряются личинки гельминтов. Проявляется это в виде сильного зуда, сыпи на коже, иногда у зараженных повышается температура. Сами паразиты, по словам врача, прямой угрозы не представляют, но их присутствие в организме вызывает сильную аллергию.

«Может быть очень сильная реакция, довольно выраженная, с высокой лихорадкой, с поражением респираторного тракта. Поэтому в этой ситуации человек должен быть госпитализирован и получить соответствующую помощь», — предупредила Мескина, добавив, что в некоторых случаях могут даже поражаться легкие.

Лечиться заболевание противоаллергическими средствами – например, гормональной мазью, антигистаминными, иногда пациентов кладут в больницу.

Подхватить паразитов можно от различных водоплавающих – рыб, уток. Защититься можно, если предварительно оценить состояние воды, в котором человек собирается купаться. Так, если в реке наблюдается сильное течение, то шанс заражения небольшой, поэтому лучше выбирать проточные водоемы. А вот если вода стоячая, причем с водорослями, то это уже опасно, объяснила инфекционист. Она призвала также не находиться долго на мелководье, особенно неподвижно, а после купания не забывать ополоснуться чистой водой и насухо вытереться полотенцем.

Напомним, Telegram-канал SHOT сообщил, что в нескольких регионах РФ зафиксировали случаи церкариоза. О таких неприятных симптомах, как волдыри, зуд и жар, уже сообщили жители Московской, Тамбовской, Нижегородской областей и Башкирии. Медики посоветовали избегать купания в подозрительных водоемах, особенно в стоячей воде с утками, выбирать закрытые купальники и не отпускать туда детей — у них заболевание часто протекает тяжелее.

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