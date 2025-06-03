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Общество
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Более 900 заключенных помиловали в ОАЭ в честь праздника Курбан-байрам

Президент ОАЭ помиловал 963 заключенных в честь Курбан-байрама
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Ahmed Jadallah/Reuters

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян распорядился освободить 963 заключенных из исправительных учреждений по случаю праздника Курбан-байрам. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Он также пообещал покрыть все штрафы, наложенные на заключенных, осужденных за различные правонарушения.

Президент ОАЭ регулярно отдает распоряжения о помиловании заключенных по таким случаям, как праздник Курбан-байрам, чтобы предоставить им возможность начать новую жизнь, снова внести вклад в развитие своих семей и общин, а также продвигать ценности прощения и сострадания в обществе, добавили в WAM.

Курбан-байрам или Ид аль-Адха — один из главных праздников мусульман, который отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 6 июня.

26 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал 218 заключенных, включая четырех россиян.

Ранее Лукашенко решил помиловать осужденных за экстремизм.

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