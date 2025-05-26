Глава Азербайджана помиловал четырех россиян

Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал 218 заключенных, в числе которых были 16 иностранцев, включая четверых россиян. Указ об этом опубликован на сайте главы республики.

Документ подписан Алиевым накануне Дня независимости. Решение было принято с учетом обращений осужденных, их семей и омбудсмена. При этом учитывались состояние здоровья заключенных, их семейное положение, тяжесть преступления и поведение во время отбывания наказания.

С 1 января 2025 года Азербайджан сократил срок безвизового пребывания для россиян с 180 до 90 дней в году. В начале февраля под давлением властей республики в Баку закрылось представительство Россотрудничества. Официально это объяснили отсутствием юридической регистрации. В конце месяца пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде объявил о ликвидации представительства «России сегодня» в стране. Президент Алиев также не смог присутствовать на торжественных мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы.

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