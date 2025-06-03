Подорвавшего главу администрации Энергодара украинца приговорили к колонии

Суд приговорил обвиняемого в подрыве главы ВГА Энергодара к 25 годам колонии

Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Вадима Трачука к 25 годам лишения свободы по обвинению в подрыве главы военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

По данным суда, обвиняемый не позднее мая 2022 года вступил в террористическое сообщество, созданное сотрудником Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Трачуку поручили заложить взрывное устройство в подъезде дома, куда должен был приехать глава администрации города.

«Подсудимый привел в действие СВУ. В результате взрыва потерпевшему и двум гражданам Российской Федерации был причинен вред средней тяжести», — сказал представитель суда.

Согласно приговору, гражданин Украины первые пять лет наказания будет отбывать в тюрьме, после чего его переведут в колонию строгого режима. Также обвиняемого обязали выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.

В марте Южный окружной военный суд вынес приговор 30-летнему Игорю Судиловскому, назначив ему 17 лет лишения свободы. Он был признан виновным в подготовке взрыва многоквартирного дома в Севастополе, где проживал российский военный.

Ранее обвиняемому в подрыве ж/д под Рязанью назначили 29 лет лишения свободы.