Задержан житель Феодосии, собравший бомбу по заданию СБУ

ФСБ задержала крымчанина, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) изготовил самодельную бомбу для совершения терактов на территории полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

«За изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) для совершения диверсионно-террористических актов на полуострове задержан агент украинских спецслужб», — рассказали в центре общественных связей российской спецслужбы.

Отмечается, что злоумышленник предложил свои услуги СБУ, изъял из тайников компоненты для создания взрывного устройства и собрал его, получив видеоинструкцию от СБУ. Изготовленную бомбу задержанный заложил в тайник в Балаклавском районе.

3 июня прокуратура Крыма передала в суд уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Симферополя, которого обвиняют в тайном сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Ранее ФСБ обнародовала кадры допроса задержанного за шпионаж жителя ЛНР.