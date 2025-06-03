На местах подрыва мостов в Курской и Брянской областях нашли части взрывных устройств

СК изъял части взрывных устройств у мостов в Курской и Брянской областях

Следователи изъяли части взрывных устройств на местах подрывов мостов в Брянской и Курской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Сотрудники СК провели первоначальные следственные действия, в ходе которых также изъяли «иные вещественные доказательства», и допросили свидетелей и потерпевших.

Организаторы и исполнители этих преступлений будут установлены и привлечены к уголовной ответственности при сопровождении ФСБ и МВД, добавили в ведомстве.

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд. В результате произошедшего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом.

Спустя несколько часов произошел подрыв железнодорожного моста в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава — часть поезда упала на автомобильную дорогу.

Произошедшее квалифицировано следствием как теракты.

Ранее СБУ заявила об атаке на Крымский мост.