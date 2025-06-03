Движение транспорта на месте обрушения ж/д путепровода возобновили

Открыто движение транспорта по участку автодороги А-142 Тросна — Калиновка в Курской области, где произошло обрушение железнодорожного путепровода. Об этом сообщил Минтранс России в Telegram-канале.
С 12:00 по московскому времени проезд открыт по двум полосам для всех видов транспорта. Ограничений по высоте нет, но максимальная скорость составляет 30 км/ч.
Дорогу расчистили и обновили: сняли верхний слой асфальта, уложили новое покрытие и нанесли разметку. В скором времени восстановят водоотводные системы, ограждения, тротуар и опоры освещения.
Ремонт железнодорожных путей продолжается.
В ночь на 1 июня железнодорожный мост, по которому двигался грузовой локомотив, обрушился в Курской области. Инцидент произошел на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе. В результате происшествия загорелся тепловоз.
Ранее число пострадавших при обрушении моста под Брянском увеличилось до 110.