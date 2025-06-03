На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Движение транспорта на месте обрушения ж/д путепровода возобновили

Минтранс РФ: в Курской области открыли движение на участке Тросна-Калиновка
close
Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Открыто движение транспорта по участку автодороги А-142 Тросна — Калиновка в Курской области, где произошло обрушение железнодорожного путепровода. Об этом сообщил Минтранс России в Telegram-канале.

С 12:00 по московскому времени проезд открыт по двум полосам для всех видов транспорта. Ограничений по высоте нет, но максимальная скорость составляет 30 км/ч.

Дорогу расчистили и обновили: сняли верхний слой асфальта, уложили новое покрытие и нанесли разметку. В скором времени восстановят водоотводные системы, ограждения, тротуар и опоры освещения.

Ремонт железнодорожных путей продолжается.

В ночь на 1 июня железнодорожный мост, по которому двигался грузовой локомотив, обрушился в Курской области. Инцидент произошел на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе. В результате происшествия загорелся тепловоз.

Ранее число пострадавших при обрушении моста под Брянском увеличилось до 110.

Все новости на тему:
Подрывы мостов в России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами