Движение транспорта на месте обрушения ж/д путепровода возобновили

Минтранс РФ: в Курской области открыли движение на участке Тросна-Калиновка

Открыто движение транспорта по участку автодороги А-142 Тросна — Калиновка в Курской области, где произошло обрушение железнодорожного путепровода. Об этом сообщил Минтранс России в Telegram-канале.

С 12:00 по московскому времени проезд открыт по двум полосам для всех видов транспорта. Ограничений по высоте нет, но максимальная скорость составляет 30 км/ч.

Дорогу расчистили и обновили: сняли верхний слой асфальта, уложили новое покрытие и нанесли разметку. В скором времени восстановят водоотводные системы, ограждения, тротуар и опоры освещения.

Ремонт железнодорожных путей продолжается.

В ночь на 1 июня железнодорожный мост, по которому двигался грузовой локомотив, обрушился в Курской области. Инцидент произошел на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе. В результате происшествия загорелся тепловоз.

Ранее число пострадавших при обрушении моста под Брянском увеличилось до 110.