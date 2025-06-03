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Врач ответила, могут ли протеиновые батончики заменить прием пищи

Врач Павлова: протеиновые батончики не смогут заменить полноценный прием пищи
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unsplash.com

Протеиновые батончики не смогут заменить полноценный прием пищи. Об этом kp.ru рассказала врач – эндокринолог, д.м.н., старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор Telegram-канала «Доктор Павлова», эндокринолог Зухра Павлова.

По ее словам, это особенно опасно для людей, у которых есть сахарный диабет, лишний вес и другие метаболические нарушения. В целом при выборе батончиков она призвала обращать внимание на их состав.

«Ищите батончики, в которых меньше сахара и насыщенных жиров, больше клетчатки и микроэлементов. Хотя маркетинг делает акцент на «протеине», это не гарантирует питательную ценность», - -подчеркнула Павлова.

Врач добавила, что переизбыток белка может привести к негативным последствиям, в том числе накоплению жира.

Эндокринолог, терапевт, нутрициолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Анастасия Калмурзина до этого рассказала «Газете.Ru», что чрезмерное увлечение протеиновыми батончиками и фитнес-печеньем может мешать нормальному процессу похудения. По ее словам, протеиновые батончики создают своего рода «иллюзию» пользы и воспринимаются как нечто безобидное. В результате человек невольно стремится отказываться от действительно полезных продуктов в пользу лакомств, а со временем рискует начать переедать.

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