Названа опасность протеиновых батончиков и фитнес-печенья

Чрезмерное увлечение протеиновыми батончиками и фитнес-печеньем может мешать нормальному процессу похудения, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог, терапевт, нутрициолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Анастасия Калмурзина.

Лакомства позиционируют как низкокалорийную альтернативу обычным сладостям, за счет чего они пользуются особой популярностью среди желающих похудеть.

«Протеиновые батончики часто едят между основными приемами пищи. Проблема в том, что пациентам с эндокринными нарушениями и лишним весом в принципе не рекомендуется увлекаться перекусами. Оптимальным вариантом для них является трехразовое питание. Оно удобно в плане контроля суточной калорийности рациона и уровня сахара в крови. Человек не переедает, но и не испытывает постоянного чувства голода. При этом сбалансированные завтрак, обед и ужин прекрасно закрывают потребность организма в необходимых питательных веществах, витаминах и микроэлементах», — рассказала врач.

По ее словам, протеиновые батончики создают своего рода «иллюзию» пользы и воспринимаются как нечто безобидное. В результате человек невольно стремится отказываться от действительно полезных продуктов в пользу лакомств, а со временем рискует начать переедать.

«Еще один важный момент — при покупке такой продукции люди часто ориентируются исключительно на слово «протеиновый» на упаковке и не вдаются в детали состава. При этом по калорийности батончики часто не уступают обычному «Сникерсу», а жиров в их составе может быть больше, чем протеина. Обязательно стоит обращать внимание на содержание белка. Оптимально в 100 граммах продукта его должно быть не менее 15 граммов, а лучше 20 граммов. Разумеется, в батончике или печенье не должно быть сахара, а из подсластителей и сахарозаменителей лучше отдавать предпочтение вариантам на основе натуральных компонентов, например, стевии или ксилита», — добавила доктор.

Протеиновые батончики действительно не настолько вредны, как шоколадка или сдобная булочка. Однако они должны быть не полноценным компонентом рациона, а скорее редким исключением.

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