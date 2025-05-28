Врач рассказала, какое мороженое является самым полезным

Наиболее полезным мороженым считается протеиновое, потому что в нем содержится меньше сахара и много белка. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, в целом при выборе этого десерта важно выбирать варианты с натуральным составом, без добавления красителей и усилителей вкуса.

«Полезной альтернативой может стать протеиновое. В нем больше белка и меньше углеводов, чем в других видах. Этот продукт поможет не выйти за рамки суточной калорийности и поддержать мышцы в хорошем состоянии», — сказала Русакова.

Врач отметила, что в некоторых видах щербета и фруктового льда может содержаться дополнительные сахар или мед. Она посоветовала осторожно употреблять лед людям с нарушением толерантности к глюкозе и сахарным диабетом, потому что в его составе находятся исключительно углеводы.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов до этого говорил, что мороженое можно есть не чаще двух-трех раз в неделю, иначе здоровье может пострадать.

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