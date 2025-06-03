В Тбилиси открыли сухой порт на 200 тысяч контейнеров

В Грузии открыли сухой порт на 200 тысяч контейнеров для торговли с Китаем

В Тбилиси состоялась церемония открытия сухого порта для железнодорожных грузов на 200 тысяч контейнеров. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Как сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, 200 тысяч контейнеров в год — проектная мощность порта. На нынешнем этапе хаб сможет обрабатывать 100 тысяч контейнеров.

По данным издания, объект открылся при поддержке ОАЭ. В основном он рассчитан на грузы из Китая и Дальнего Востока.

«Вместе с морскими портами в Батуми и Поти и в будущем в Анаклиа Тбилисский сухой порт будет играть стратегическую роль в росте грузоперевозок в регионах Кавказа и Центральной Азии по «срединному коридору», — подчеркнул Кобахидзе.

Порт, который начнет функционировать 4 июня, расположился на территории в 28 гектаров.

В марте 2024 года правительство Грузии объявило международный тендер на проектирование и строительство Анаклийского порта, самого глубоководного на Черном море. В минэкономики республики отметили, что конкурс объявлен в рамках процедур Всемирного банка.

Позднее стало известно, что консорциум China Communications Construction Company Limited (Китай) & China Harbour Investment Pte. Ltd (Сингапур) стал единственным претендентом на строительство порта в Анаклиа.

Ранее в Грузии предложили упростить проживание в стране для IT-специалистов.