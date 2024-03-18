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В Грузии планируют построить самый глубоководный порт на Черном море

Власти Грузии объявили тендер на строительство Анаклийского порта на Черном море

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Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Правительство Грузии объявило международный тендер на проектирование и строительство Анаклийского порта, самого глубоководного на Черном море. Об этом сообщает газета «Взгляд». В Минэкономики республики отметили, что конкурс объявлен в рамках процедур Всемирного банка.

По данным издания, тендерные документы направлены компаниям так называемой «Большой четверки» — Boskalis, DEME, Jan De Nul, Van Oord, имеющим большой опыт в данной сфере.

Конкурентные предложения и вопросы застройщики должны будут направить в течение 45 дней. Первые инфраструктурные работы планируется начать уже в 2024 году.

До этого сообщалось, что в Румынии началось строительство крупнейшей базы НАТО в Европе, рассчитанной на 10 тыс. военнослужащих. Военный объект оценивается в €2,5 млрд.

База, площадь которой насчитывает 2,8 тыс. гектаров, расположена в округе Констанцы, неподалеку от румынского порта на Черном море. Инфраструктура объекта строится вокруг существующей базы Североатлантического альянса «Михаил Когэлничану».

Ранее Грузия отказалась выполнять приказы Украины.

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