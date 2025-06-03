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Двое детей захотели сбежать из надоевшего лагеря, съев таблетки, но попали в больницу

SHOT: в Тюмени школьники попали в больницу, пытаясь сбежать из надоевшего лагеря
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Server Amzayev/Global Look Press

В Тюмени двое шестиклассников решили покинуть надоевший детский лагерь, наглотавшись таблеток, но оказались в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в лагере «Олимпийская ребячка». Двое школьников, мальчик и девочка, устали от распорядка и решили уехать домой. Один из них вспомнил о лекарстве, которое в больших дозах вызывает повышение температуры, и несовершеннолетние приняли по пять таблеток каждый, после чего им стало плохо.

В результате ребят госпитализировали в медицинское учреждение с отравлением. Мальчика уже выписали, а девочка остается в больнице — подробной информации о ее состоянии не поступало.

До этого 13-летняя пациентка детского психиатрического центра в Петербурге отравилась хлором. После этого ее в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую больницу.

Ранее в Петербурге 13-летняя девочка пыталась похудеть и оказалась в реанимации.

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