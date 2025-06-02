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Общество
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Пациентка детского психиатрического центра в Петербурге отравилась хлором

В Петербурге девочка отравилась хлором и оказалась в больнице
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Евгений Биятов/РИА Новости

В Петербурге 13-летняя пациентка психиатрического центра попала в больницу, отравившись хлором. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 1 июня в Центре «Детская психиатрия» имени Мнухина. Предварительно, воспитанница съела таблетку дезинфицирующего средства «Люир хлор люкс», предназначенного для мытья поверхностей и предметов, очистки медицинских изделий, стирки белья и обработки посуды. После этого ее в тяжелом состоянии госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Филатова, где у нее диагностировали токсическое действие органических растворителей.

Предположительно, все могло случиться из-за недосмотра медицинского персонала. Подробной информации об обстоятельствах отравления девочки не поступало.

Ранее отравившуюся веществами школьницу без сознания нашли в туалете петербургского лицея.

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