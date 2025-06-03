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Общество
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Путин обратил внимание на изменение лесов в СЗФО и на Урале

Путин заинтересовался проблемой изменения состава лесов северо-запада и Урала
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shuttertim82/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин заинтересовался проблемой изменения лесов в регионах Северо-Западного федерального округа и Урала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на встречу Путина и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.

«Изменение породного состава лесов в Северо-Западном и в Уральском округах — что это за изменение и с чем оно связано?», — спросил Путин на встрече с Козловым.

Министр пояснил, что из-за изменения климатической обстановки в этих регионах становится теплее — это стало причиной появления нехарактерных для сурового климата Урала и Русского Севера лесов. Как пояснил Козлов, в СЗФО привычным растением является ель — но теперь ельники стали замечаться в других, более северных регионах страны. Тем временем в СЗФО вместо ели начинают преобладать дубы и березы.

Также глава Минприроды РФ Александр Козлов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что российским регионам необходимо установить дополнительно около 350 тыс. мусорных баков и построить 129 тыс. контейнерных площадок.

Ранее стало известно, что в России могут запретить упаковку для еды из полистирола.

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