Путин обратил внимание на изменение лесов в СЗФО и на Урале

Президент России Владимир Путин заинтересовался проблемой изменения лесов в регионах Северо-Западного федерального округа и Урала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на встречу Путина и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова.

«Изменение породного состава лесов в Северо-Западном и в Уральском округах — что это за изменение и с чем оно связано?», — спросил Путин на встрече с Козловым.

Министр пояснил, что из-за изменения климатической обстановки в этих регионах становится теплее — это стало причиной появления нехарактерных для сурового климата Урала и Русского Севера лесов. Как пояснил Козлов, в СЗФО привычным растением является ель — но теперь ельники стали замечаться в других, более северных регионах страны. Тем временем в СЗФО вместо ели начинают преобладать дубы и березы.

Также глава Минприроды РФ Александр Козлов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что российским регионам необходимо установить дополнительно около 350 тыс. мусорных баков и построить 129 тыс. контейнерных площадок.

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