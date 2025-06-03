Минприроды сообщило о нехватке мусорных баков в России

Минприроды: в России не хватает 350 тыс. мусорных баков и 129 тыс. площадок

Российским регионам необходимо установить дополнительно около 350 тыс. мусорных баков и построить 129 тыс. контейнерных площадок. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Министр отметил, что в стране сейчас насчитывается около 2,4 млн контейнеров, но этого недостаточно для эффективного сбора отходов. Также он сообщил, что ведомство договорилось с губернаторами, что на региональных штабах будет представлен план по устранению дефицита с указанием сроков.

Козлов также рассказал о поддержке регионов в виде лизинга мусоровозов. В частности, по его словам, уже передано 532 единицы спецтехники и 32 тысячи контейнеров в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) началась в России 1 января 2019 года. Ее цель — к 2030 году наладить сортировку всех отходов и вдвое сократить объем мусора, попадающего на полигоны.

Ранее стало известно, что в России могут запретить упаковку для еды из полистирола.