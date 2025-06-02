Мастер по сборке мебели изнасиловал петербурженку в припаркованной машине

Neva.Today: в Петербурге мастер по сборке мебели изнасиловал женщину на парковке

В Петербурге ищут мастера по сборке мебели, который изнасиловал женщину в припаркованном автомобиле. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел 1 июня в Петроградском районе. 31-летняя жительница города обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании в салоне автомобиля. Она рассказала, что познакомилась с подозреваемым через Telegram-чат, где заказала услуги по сборке мебели. После завершения работы мастер предложил подвезти женщину в зоомагазин, а на обратном пути остановил машину на парковке и совершил изнасилование клиентки.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность подозреваемого устанавливается.

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