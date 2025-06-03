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Жительница Одессы оскорбила таксиста и плюнула в него из-за русского языка

В Одессе женщина плюнула в таксиста, потому что он разговаривал на русском языке
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Efrem Lukatsky/AP

В Одессе женщина плюнула в таксиста за то, что он разговаривал на русском языке. Об инциденте сообщил украинский портал «Страна.ua».

Судя по опубликованному в сети видео, конфликт начался с того, что водитель такси отменил поездку, так как женщина не выбрала тариф с ребенком, который предполагает наличие детского кресла.

Женщина стала кричать на таксиста и оскорблять его из-за использования русского языка. Она заявила, что не понимает «псиный» язык, и что таксист «рогалик», раз говорит на русском. По итогу она плюнула в него через открытое окно автомобиля.

Это не первый конфликт, который возникает среди украинских жителей из-за русского языка. Например, в апреле жительница Житомира пригрозила 10-летней девочке сдать ее отца в военкомат из-за их общения на русском.

По данным издания «Страна.ua», конфликт произошел в маршрутке. Пассажирка услышала, как отец с дочкой общаются на русском языке и, используя нецензурную лексику, начала кричать на девочку и угрожать ей, доведя ребенка до слез.

В 2019 году в стране приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Ранее языковой омбудсмен Украины Креминь заявил, что «русскоязычных украинцев» не существует.

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