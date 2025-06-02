Житель Белгородской области пострадал от взорвавшегося беспилотника

В поселке Майский Белгородской области на территории частного предприятия взорвался беспилотник. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По информации оперативных служб, в результате взрыва пострадал мужчина — у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. Медицинская помощь была оказана на месте, однако от госпитализации пострадавший отказался.

Также в результате инцидента поврежден легковой автомобиль. На месте работают спецслужбы, ведется проверка обстоятельств происшествия.

По информации Минобороны РФ, средства ПВО за ночь уничтожили 162 беспилотника над регионами России. Наибольшее число дронов перехвачено в Курской области — 57. В Белгородской области сбили 31 беспилотник.

Накануне украинские дроны атаковали военные объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак на военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. Инцидент расследует военная прокуратура.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО за минувшие сутки сбили более 200 беспилотников вне зоны СВО.