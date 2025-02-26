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В Подмосковье рабочие пытались надуть коллегу кислородом, мужчина получил разрыв кишечника

Mash: в Подмосковье мужчины пытались надуть коллегу через задний проход
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Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье 27-летнего мужчину госпитализировали после экспериментов с кислородным баллоном. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, металлопрокатчики вставили шланг от баллона в нижнее отверстие коллеги.

«Ему почти сразу стало плохо, он потерял сознание», – сообщается в публикации.

В результате приехавшие на место медики направили его в больницу, у пострадавшего диагностировали разрыв кишечника. Детали о его состоянии не уточняются. Добровольно ли молодой человек согласился на эксперимент, неизвестно.

До этого в Новосибирске женщина стала фигуранткой уголовного дела после изнасилования девушки. В съемной квартире подозреваемая накинула удлинитель на шею девушке, после чего та потеряла сознание. Поняв это, женщина надругалась над пострадавшей.

Сама женщина призналась, что в момент изнасилования находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге посетитель разделся в книжном магазине и устроил дебош.

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