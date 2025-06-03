В Госдуме заявили, что мошенники хотят заработать на страхах школьников перед ЕГЭ

Публикация заданий перед ЕГЭ по обществознанию – действия мошенников, которые пытаются заработать деньги на страхах школьников. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, отметив, что на «слив» материалов должны отреагировать правоохранительные органы.

«Реакция должна быть вообще-то у следственных органов в таких случаях, в первую очередь. А какая именно — в этом, я думаю, должны разбираться сами следственные органы. Что касается того, что среди слитых сообщений есть и подлинное задание — ну так это, на мой взгляд, не очень удивительно, поскольку понятно, что список тем не бесконечен, и люди, хорошо разбирающиеся в предмете, составляя задание, могут прийти примерно к одним и тем же вариантам. Так что я думаю, если там лишь небольшая часть заданий совпадает, то это, скорее всего, не утечка, a одно из множества мошенничеств. Насколько мне известно, каждый год в сети появляется предложение купить задание ЕГЭ, и практически всегда среди этих заданий есть несколько совпадающих с реальными. Но именно что несколько, а в целом это именно мошенничество. Это попытки заработать деньги на страхах экзаменуемых. Это неприятно, но это неприятно в той же мере, что и любое иное мошенничество», — сказал он.

3 июня Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что утром в день проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию в сети появились варианты заданий. Уточняется, что «слив» начал расходиться по школьным чатам, пока его не начали срочно удалять. При этом, во сколько именно материалы впервые появились в сети и сколько учеников успело ознакомиться с ними перед экзаменом, неизвестно.

Один из репетиторов рассказал изданию, что сканы заданий были опубликованы около 10:30 утра по московскому времени, незадолго до начала экзамена по обществознанию, и предположил, что эти материалы могли быть куплены. Некоторые вопросы полностью совпали с теми, что были на реальном экзамене. Мужчина подчеркнул, что последний подобный слив сканов был в 2018 году.

В этом году более 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.

Ранее министр просвещения России заявил, что в этом году будут усилены меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ.