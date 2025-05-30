Режим ЧС из-за паводка введен еще в ряде населенных пунктов Тюменской области

В Тюменской области еще в двух населенных пунктах ввели режим ЧС из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального значения из-за паводка ввели еще в двух населенных пунктах Тюменской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.

Он уточнил, что власти приняли решение об увеличении списка территорий, на которых установлен режим ЧС. В него включили два населенных пункта Викуловского муниципального округа: село Долгушино и деревню Новоборовую. Кроме того, в этот список попал один дом на улице Мира в деревне Кареглазова Абатского муниципального округа.

До этого в Тюменской области спасли животных, оказавшихся в ловушке из-за резкого подъема Ишима. По словам Моора, 41 овцу перевезли с одного берега на другой при помощи лодки. 20 лошадей и одного жеребенка доставить на большую землю возможности не было, поэтому их перегнали по воде в безопасное место.

В конце марта в регионе ввели режим повышенной готовности для подготовки к паводку. Тогда Моор отметил, что мера позволит оперативно принимать необходимые управленческие решения и использовать средства резервного фонда.

Ранее МЧС РФ назвало количество подтопленных домов в 17 регионах.