МЧС РФ назвало количество подтопленных домов в 17 регионах

МЧС: более 1,4 тыс. приусадебных участков и домов подтоплены паводком в 17 регионах

Более 1,4 тыс. приусадебных участков и дачных домов находятся в зонах подтопления паводковыми водами на территории 17 регионов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает РИА Новости.

«В зоне затопления находятся 3 жилых и 459 дачных домов, 970 приусадебных участков, 19 мостов и 27 участков дорог», — заявили в ведомстве.

До этого в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС) заявили, что в праздничные дни с 1 по 4 мая в Приморском крае выпало до 70 миллиметров осадков. Это вызвало подъем воды в реках и создало угрозу подтопления населенных пунктов, хозяйственных объектов и участков дорог. Наиболее сложная ситуация возникла в Анучинском, Чугуевском, Партизанском, Яковлевском округах и в городах Спасск-Дальний и Партизанск. 5 мая наблюдалось продвижение паводковой волны, и вода постепенно спадала.

2 мая сообщалось, что в Партизанском округе Приморского края ливнем смыло насыпной мост, три населенных пункта отрезаны от транспортного сообщения.

Ранее в Тюменской области паводок разрушил мост.