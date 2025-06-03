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Общество
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В Госдуме предложили увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

Депутат Лантратова призвала увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет
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Depositphotos

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить сумму материнского капитала еще на один миллион рублей при рождении первого ребенка до достижения женщиной 24 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Она напомнила, что в конце 2024 года президент России Владимир Путин обратил внимание на увеличение среднего возраста рождения первого ребенка среди россиянок, который в настоящее время составляет 28-29 лет.

Лантратова указала на определенные последствия такой ситуации. В частности, после рождения первого ребенка многие женщины стремятся вернуться к продвижению по карьерной лестнице, завершить образование или получить дополнительную квалификацию. Это зачастую откладывает возможность рождения второго ребенка, и в результате времени может не остаться вовсе.

По словам главы комитета Госдумы, поддержка россиян, решившихся на родительство в более раннем возрасте, положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране именно благодаря увеличению вероятности рождения последующих детей, а также снизит риски осложнений при беременности и родах.

Ранее стало известно, сколько стоит «поднять ребенка на ноги».

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