Старший воспитанник издевался над детьми в российском соцприюте и попал на видео

В Башкирии старший воспитанник издевался над детьми в соцприюте

В Башкирии воспитанник издевался над младшими детьми в соцприюте из-за жижи для вейпа. Об этом сообщает Telegram-канал @Ufa_rb.

Инцидент произошел в учреждении, расположенном в селе Чекмагуш. Судя по кадрам с места происшествия, старший воспитанник выстроил в ряд троих детей, чтобы выяснить, куда пропала его заправка для электронной сигареты. Подросток кричал, матерился и угрожал малолетним.

В конце концов он сконцентрировался на одном из малолетних и стал давить на ребенка, нецензурно выражаясь. Он ударил мальчика по лицу и дважды сильно пнул его. Что происходило за кадром, не уточняется.

До этого в Петербурге школьники два месяца издевались над младшеклассником из-за долга в 300 рублей, которые тот потратил на покупку вейпа. Четверо хулиганов избивали потерпевшего, у которого диагностирован диабет, оплевывали его и отбирали еду.

Ранее в Якутске мать избила сына клюшкой за опоздание и сломала ему руку.