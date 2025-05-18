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В Якутске мать избила сына клюшкой за опоздание и сломала ему руку

В Якутии мать четыре года избивала сына-подростка
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Depositphotos

Жительницу Якутска обвинили в систематическом истязании ребенка, женщина четыре года издевалась над собственным сыном. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, 42-летняя женщина наносила побои своему сыну, мальчик подвергался избиениям четыре года. В один из дней он поздно вернулся домой после игры в хоккей. Мать схватила клюшку, несколько раз ударила ею сына и сломала ему руку. Ребенок сумел вырваться, выбежал на улицу и попросил соседей о помощи.

Когда о происходящем в семье стало известно, несовершеннолетнего поместили в реабилитационный центр. В отношении его матери возбуждено уголовное дело об истязании, ей может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Архангельске отца обвинили в истязании семилетнего сына. 25-летний обвиняемый с февраля 2023 года по август 2024 года наносил побои семилетнему сыну. Мужчина был недоволен поведением мальчика, применял к нему физическую силу и запирал его одного в бане. Когда о происходящем в семье стало известно, школьника передали под опеку бабушки. В отношении отца было возбуждено уголовное дело об истязании, ему может грозить до трех лет лишения свободы. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения.

Ранее в Омске отец полтора года избивал дочь.

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