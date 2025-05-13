Подростки два месяца травили ученика 4-го класса из-за долга в 300 рублей

В Петербурге школьники два месяца издевались над младшеклассником из-за долга

Шестиклассники из школы в Красносельском районе Санкт-Петербурга месяцами издевались над младшеклассником. Об этом стало известно 78.ru.

Мать жертвы, как сообщается, узнала о травле сына лишь на прошлой неделе, когда после очередного акта издевательств мальчик попал в больницу с ушибами, гематомами и ссадинами. Оказалось, что четвероклассник занял у подростков 300 рублей для покупки вейпа, который затем нашли родители ребенка и лишили его карманных денег.

Школьник не смог вернуть долг и на протяжении двух месяцев страдал от нападок «кредиторов». Четверо хулиганов избивали потерпевшего, у которого диагностирован диабет, оплевывали его и отбирали еду.

Мать школьника решила не пускать его на уроки, пока руководство школы не предпримет меры для защиты.

Ранее школьники из Иркутской области избивали и унижали детей, снимая это на видео.