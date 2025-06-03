В Госдуме рассказали о вдове бойца СВО, «с мольбами обивавшей пороги» почти два года

Вдова участника специальной военной операции (СВО) на Украине почти два года не могла добиться выдачи ордена Мужества, которого был удостоен ее муж-фронтовик. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

Речь идет о жительнице города Асбеста Свердловской области. По словам депутата, женщина полтора года «с вопросами и мольбами обивала пороги» в попытках выяснить, где награда и документы к ней.

Иванов направил запрос в военную прокуратуру, которая в ходе проверки выявила нарушения: удостоверение к ордену и он сам не были вручены, выплаты не назначены.

В конце мая вдова сообщила, что наконец вопрос был решен и справедливость восстановлена. К этому моменту, как уточнил депутат, прошло два года, как не стало бойца.

Ранее в Волгограде чиновники незаконно отказали многодетной матери участника СВО в досрочной выплате страховой пенсии. Согласно законодательству, женщины, которые родили трех детей и достигли 57 лет, при условии страхового стажа не менее 15 лет, имеют право на досрочное получение страховой пенсии по старости. Однако волгоградские чиновники отказались выполнять это требование.

Справедливость восстановили сотрудники прокуратуры, которые выявили нарушения и подали иск в суд, его удовлетворили в полном объеме.

Ранее опекуну бойца СВО отказали в выплатах.