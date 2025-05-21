В Волгограде чиновники незаконно отказали матери участника СВО в пенсии

В Волгограде чиновники отказали многодетной матери участника специальной военной операции (СВО) на Украине в досрочной выплате страховой пенсии. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

Согласно законодательству, женщины, которые родили трех детей и достигли возраста 57 лет, при условии если у них есть страховой стаж не менее 15 лет, имеют право на досрочное получение страховой пенсии по старости. Волгоградские чиновники не выполнили это условие. После чего женщина обратилась в прокуратуру.

Сотрудники надзорного органа провели проверку, в результате которой признали, что права женщины были нарушены. Был подан иск в суд, его удовлетворили в полном объеме.

Прокуратура проконтролирует исполнение этого решения.

До этого сообщалось, что участник СВО из Свердловской области не мог получить выплату за медаль «За боевые отличия», которой он удостоился в июне 2023 года.

Супруга военнослужащего обратилась за помощью к депутату Госдумы Максиму Иванову. По ее словам, ее муж ежемесячно получал 22 тысячи рублей и почти два года ждал выплаты за награду.

Для решения вопроса с выплатой депутат обратился в прокуратуру Центрального военного округа (ЦВО). В ходе проверки подтвердились нарушения прав участника СВО. Ему сделают перерасчет за предыдущие месяцы. Как сообщила жена военного, выплату за награду уже произвели.

Ранее опекуну бойца СВО отказали в выплатах.