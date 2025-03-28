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Опекуну бойца СВО отказали в выплатах

В Хабаровском крае опекуну бойца СВО отказали в выплатах
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Алексей Майшев/РИА Новости

Суд Хабаровского края постановил взыскать страховую выплату в пользу женщины, которая воспитывала в зоне СВО военнослужащего с трех лет, несмотря на отсутствие у нее официального статуса опекуна. Об этом сообщила пресс-служба судов российского региона в Telegram-канале.

Решение принято после отказа страховой компании, сославшейся на формальные основания.

После известия о том, что военнослужащему не удалось выжить, гражданка обратилась за компенсацией, указав, что с детства занималась его воспитанием и содержанием. Однако у военнослужащего остались супруга и несовершеннолетний ребенок, что стало поводом для отказа страховщиков. Истица оспорила решение в суде, доказав, что десятилетиями фактически исполняла обязанности опекуна.

«Истец полностью обеспечивала содержание и воспитание военнослужащего за счет личных средств, не получая вознаграждения. Благодаря ее усилиям он стал достойным защитником Отечества», — говорится в сообщении.

24 марта сообщалось, что в Орле сестре участника специальной военной операции на Украине отказали в «гробовой» выплате из-за его гражданства.

Ранее бойца СВО бросили в аэропорту без денег после обмена.

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