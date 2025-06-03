Врач объяснила, как правильно ездить на велосипеде людям старше 40 лет

Любителям велопрогулок старше 40 лет следует тщательно выбирать велосипед. Геометрия рамы должна быть максимально комфортной, а седло регулироваться по росту. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Оптимальный режим для сохранения здоровья суставов — 3–4 велопрогулки в неделю по 30–40 минут в спокойном темпе и обязательная 10-минутная разминка перед поездкой и после нее», — сказала специалист.

Также она порекомендовала дополнять велоспорт упражнениями для укрепления мышц и корпуса.

До этого Демьяновская предупреждала, что велосипед противопоказан людям с тяжелыми, декомпенсированными сердечно-сосудистыми заболеваниями — ишемической болезнью сердца, нестабильной гипертонией, недавно перенесенным инфарктом.

Кроме того, велоспортом не стоит заниматься людям, имеющим проблемы с суставами, поскольку при кручении педалей основная нагрузка приходится на колени и бедра, добавила она.

Ранее врач назвала принципиальные отличия велотренажера от велосипеда.