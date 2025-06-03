Врач назвала принципиальные отличия велотренажера от велосипеда

Врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с РИАМО перечислила главные отличия велотренажера от велосипеда. Последний, по ее словам, — это не только кардионагрузка, но и тренировка вестибулярного аппарата, а также укрепление мышц корпуса.

При этом занятия на велосипеде менее предсказуемы, особенно в незнакомой местности. Кроме того, из-за неровностей дороги создается ударная нагрузка на позвоночник и суставы, предупредил специалист.

«Велотренажер выигрывает в безопасности и контроле нагрузки. Он больше, чем велосипед, подходит для людей с заболеваниями суставов, так как минимизирует вибрацию. <...> Но есть и минус — монотонность тренировок нередко снижает мотивацию», — отметила специалист.

Для общего оздоровления она посоветовала чередовать оба варианта.

До этого эксперты рассказали об эффективности сайкла для сжигания жира.

Сайкл представляет собой кардиотренировку на велотренажерах под музыку.

По словам специалистов, такая тренировка повышает выносливость сердечно-сосудистой системы, тонизирует мышцы ног и ягодиц и снижает стресс. При этом она не навредит суставам, поскольку связана с низкой ударной нагрузкой.

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