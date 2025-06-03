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Общество
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Врач рассказала, кому противопоказана езда на велосипеде

Врач Демьяновская: езда на велосипеде не подходит людям с заболеваниями сердца
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Shutterstock

Велоспорт помогает поддерживать физическую форму, однако подходит не всем. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, при наличии ряда заболеваний, прогулки на велосипеде принесут больше вреда, чем пользы.

«В первую очередь велосипед противопоказан людям с тяжелыми, декомпенсированными сердечно-сосудистыми заболеваниями — ишемической болезнью сердца, нестабильной гипертонией, недавно перенесенным инфарктом», — предупредила Демьяновская.

Кроме того, велоспорт противопоказан людям, имеющим проблемы с суставами, поскольку при кручении педалей основная нагрузка приходится на колени и бедра, добавила она.

Отдельное предостережение врач сделала для людей с межпозвонковыми грыжами, особенно в поясничном отделе. По ее словам, неправильная посадка и осевая нагрузка могут спровоцировать или усилить компрессию нервных корешков.

Чтобы уменьшить нагрузку на суставы Демьяновская советует заниматься на велотренажере, поскольку он минимизирует вибрации, исключает ударные нагрузки, получаемые при попадании на неровность дороги, а также позволяет контролировать нагрузку.

Ранее россиянам рассказали, что лучше для похудения — бег или велосипед.

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