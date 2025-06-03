Солдата ВСУ посадили на 16 лет за теракт в Курской области

Суд приговорил солдата ВСУ Цвилия к 16 годам колонии за теракт в Курской области

Суд в России вынес приговор украинскому солдату Александру Цвилию, участвовавшему в атаке на Курскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Приговором суда Цвилию назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Суд установил, что Цвилий, будучи стрелком роты охраны 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, проник на территорию Курской области в октябре 2024 года и полтора месяца участвовал в блокировании села Ольговка в Кореневском районе, мешая эвакуации мирных граждан. Впоследствии его взяли в плен.

Накануне сообщалось о вынесении приговора другому бойцу ВСУ Дмитрию Мунтяну. По версии следствия, мужчина применил оружие против мирных жителей в селе Ольговка. Российские солдаты пленили преступника в ноябре.

Ранее сообщалось, что обменянные солдаты ВСУ отказались снова воевать против России.