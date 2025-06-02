Украинский военный получил 16 лет колонии за преступления в Курской области

СК: боец ВСУ получил 16 лет за применение оружия против жителей Курской области

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил 16 лет колонии строгого режима за применение оружия против мирных жителей в селе Ольговка Курской области. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ в официальном Telegram-канале.

Дмитрия Мунтяна признали виновным по статье о теракте.

По данным следствия, осенью прошлого года военный с автоматом в составе подразделения вооруженных формирований Украины незаконно пересек границу и вторгся на территорию РФ.

«‎Заняв огневую позицию вблизи с. Ольговка Кореневского района Курской области, указанный военнослужащий препятствовал эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий, а также применял оружие против представителей российских вооруженных формирований и гражданских лиц», — сказано в сообщении.

В начале ноября прошлого года мужчина попал в плен, российские военные передали его правоохранителям. Уточняется, что первые пять лет срока Мунтян проведет в тюрьме.

2 июня суд приговорил к 17 годам украинского бойца Валерия Мещерского, препятствовавшего эвакуации мирных жителей в Кореневском районе Курской области.

Ранее суд в РФ оставил в силе приговор американскому наемнику ВСУ за вторжение в Курскую область.