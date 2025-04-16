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Тренеры рассказали об эффективности сайкла для сжигания жира

Pravda.Ru: сайкл поможет эффективно избавиться от жира
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Depositphotos

Сайкл представляет собой кардиотренировку на велотренажерах под музыку, которая позволяет эффективно сжечь калории и избавиться от жира. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных тренеров.

По их словам, такая тренировка повысит выносливость сердечно-сосудистой системы, тонизирует мышцы ног и ягодиц и снижает стресс. При этом она не навредит суставам, потому что связана с низкой ударной нагрузкой.

«Мышцы, которые задействуются при вращении педалей: бицепсы, подколенные сухожилия, мышцы спины, поясничные мышцы, четырехглавые мышцы, трехглавые мышцы голени и большие ягодичные мышцы», — добавили в сообщении.

Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский до этого говорил, что питание и физические нагрузки являются главными составляющими «телостроительства». По его словам, тренироваться можно три-четыре раза в неделю по часу-полтора. Помимо этого, человеку нужен определенный план питания. При этом он подчеркнул, что для поддержания здоровья не нужно страдать от каких-либо недостатков и лишений, необходимо просто сделать осознанный выбор в пользу своего организма.

Ранее были названы лучшие перекусы для восполнения энергии.

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