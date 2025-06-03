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Слон «ограбил» магазин в Таиланде

South China Morning Post: в Таиланде слон пришел в магазин за рисовыми крекерами

В Таиланде слон пришел в магазин и съел продукты с полок. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

«Ограбление» среди бела дня стало вирусным в Таиланде после появления видео, на котором запечатлено, как гигантское животное, известное среди местных жителей как Плай Бианг Лек, заходит в магазин, упираясь в потолок, ест несколько коробок рисовых крекеров и спокойно выходит из магазина.

Инцидент произошел в магазине в районе Пакчонг провинции Накхонратчасима, рядом с которым находится национальный парк Кхауяй, где часто можно увидеть диких слонов, покидающих охраняемые территории в поисках пищи.

Плай Бианг Лек стал известной фигурой в регионе Кхао Яй благодаря своим частым набегам на поселения.

На другом известном видео он совершил налет на кухню ресторана в Накхонратчасиме.

В мае туриста оштрафовали в Таиланде за селфи с диким слоном.

Ранее ученые выяснили, какие слоны умнее.

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