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В Таиланде туриста оштрафовали за фото дикого слона

Туриста оштрафовали за опасное селфи с диким слоном в Таиланде
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Channel 7

Туриста оштрафовали в Таиланда за селфи с диким слоном, сообщает Thaiger.

Инцидент произошел 7 мая в национальном парке Кхао Яй. По словам очевидцев, турист заметил приближающегося слона и близко подошел к нему, чтобы сделать с ним селфи.

Еще несколько человек вышли на дорогу вслед за ним и позировали всего в нескольких метрах от животного, нарушив правила безопасности национального парка.

Местные власти решили выписать отчаянному мужчине штраф в размере 500 бат (около 1200 руб. — «Газета.Ru») за «опасное приставание» к дикому животному. Смотрители парка отпустили нарушителя после строгого предупреждения и попросили его вновь не подвергать себя риску стать кормом для слонов.

«Пожалуйста, не фотографируйте диких слонов крупным планом. Такое поведение ставит под угрозу жизни. Мы хотим, чтобы все могли наслаждаться парком безопасно и счастливо», — обратился к туристам помощник начальника национального парка Кхао Яй.

Ранее в Таиланде пообещали наказать туристов, которые кормили обезьяну чипсами.

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